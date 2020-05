Kåre Dyvekær er frustreret over, at myndihederne få dage før forlystelsesparker må åbne, udsender stærkt skærpede retningslinjer.

Sidste øjebliks regler frustrerer i Sommerland

»Da Sommerland Sjælland henvender sig til børnefamilier er størstedelen af vores aktiviteter og forlystelser ikke i kategorien kraftig bevægelse eller rotation, og vi forventer derfor stadig at kunne holde vores aktiviteter og forlystelser kørende, dog med nedsat kapacitet på nogle få af dem for at møde de krav, der er stillet,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Sommerland Sjællands direktør er, som mange af sine kolleger, frustreret over myndighedernes sendrægtighed med at komme med retningslinjer.

»Det er meget frustrerende at modtage retningslinjer fra myndighederne relativt sent, i forhold til den åbningsmulighed, der blev fremrykket af regeringen. Vi har brugt mange ekstra ressourcer i form af tmer og ametriel for at kunne blive klar til en tidligere åbning, ud fra retningslinjerne fra den 14.maj,« siger han til Nordvestnyt.