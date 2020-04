Påsken skulle være den helt store indtjeningsperiode for Odsherred Zoo Rescue. Men nu skal parken holde lukket, og direktør Joan Thygesen håber, at statslig hjælpepakke sammen med lokal opbakning, kan redde parkens overlevelse.

Sidste frist for hjælp til lokal zoo

Bitte små lyspletter skal i denne tid fejres som en sejr, og det gør Joan Thygesen, der er direktør i Odsherred Zoo Rescue.

Efter flere ugers kæmpe bekymring for parkens økonomi og fremtid, slår kulturministeriet fast, at det lokale rescuecenter er berettiget til at få hjælp efter den ordning folketingets partier har besluttet at hjælpe landets zoologiske haver med.

Noget, der naturligvis glæder Joan Thygesen, for parkens økonomi kunne kun bære en måneds tid uden indtægter, og med udsigt til at miste påskens indtjening, var de økonomisk presset tæt på afgrunden.

"Påskens indtjening er det, der gør, at vi kan klare os til sommerferien, så selvom jeg er meget glad for, at vi kan få del i hjælpeordningen, så er jeg også bekymret for, hvornår pengene bliver udbetalt," siger hun til dagbladet Nordvestnyt.