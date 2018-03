Der er varslet opsætning af en pergola ud mod Havnevej, men ejeren af området undrer sig, for han har planer om at bygge huse.

Sidste chance for lokal direktør

Odsherred - 05. marts 2018 kl. 13:44 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Længe har direktør Filip Dyvekær kæmpet en kamp med Odsherred Kommune for at undgå at blive påtvunget en over 700.000 kroner dyr pergola fra Aldis butik til Havnevej i Nykøbing.

Et krav, der er blevet udløst, fordi Filip Dyvekær ikke har kunnet opfylde hele den ibrugtagningstilladelse, han i sin tid fik til området, men i en længere periode har han slået fast, at der er boliger på vej, og at en pergola alene vil blive opsat for at blive revet ned, så han oplever kravet som chikane fra Odsherred Kommunes side.

Selvom kommunens plan- og byggeafdeling tidligere har varslet, at arbejdet med at opføre en pergola ville blive begyndt for to uger siden, så har Filip Dyvekær fået en chance mere.

Den sidste, lyder det fra afdelingsleder, Poul Hvidberg-­Hansen fra plan og byggeri i Odsherred Kommune.

Filip Dyvekær er skuffet over kommunens pergola-trusler, og han forklarer, at han er blevet afkrævet 80.000 kroner til dækning af udgifter til forberedelse af pergola-strukturen, og det undrer ham.

»Nu har vi deponeret det beløb, de siger, det har kostet indtil videre, så nu forventer jeg, at pergolaen sættes i bero, indtil vi har fået en afklaring på det byggeri, der forhåbentlig skal være på området. Det har vi jo haft sonderinger om i det seneste par måneder,« siger Filip Dyvekær til dagbladet Nordvestnyt.