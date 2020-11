Se billedserie Vævede billeder af Margrethe Aggers hunde fik meget opmærksomhed på julemarkedet i Huset i Asnæs.

Sidste chance: Unikke julegaver uden byttemærker

Odsherred - 29. november 2020 kl. 09:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Der er en duft af gløgg og brunkager og en hyggelig julestemning i Huset i Asnæs, som i weekenden har slået dørene op for sæsonens sidste arrangement med det traditionelle julemarked. Husets tilknyttede kunstnere har fundet en række af deres mindre værker frem, som det er muligt at erhverve til julegavevenlige priser. Lørdag var der mange som kiggede forbi julemarkedet, hvor der ikke var skyggen af Black Friday-panik, men folk gik fredeligt rundt og kiggede efter mulige julegaver, uden at pille for meget ved varerne.

- Du kan få den her skitse for 750 kroner, siger Dag Aronson, som er formand for Huset.

Et lille indrammet maleri af Veddinge Sø, som er kunstnerens eget værk, som i øvrigt blev solgt få minutter senere.

- Vi holder åbent lørdag og søndag, og det er jo ikke bare for at købe en bestemt julegave, at folk kommer her. Folk går på opdagelse. Der er grafikker, keramik, tryk, abstrakt kunst og billedvævning. Der er gode muligheder for at finde en anderledes julegave - eller noget til sig selv, siger Dag Aronson.

Et par vævede billedtæpper med hunde af Margrethe Agger får stor opmærksomhed, og mange skal hen og røre ved Henriette Duckerts hvide porcelænsvaser og - skåle med hvide pigge. Et stort keramisk fad af Lis Biggas, hvor en laksefisk snor sig hele vejen rundt om fadet og er tæt på at bide sig selv i halen, fanger også mange blikke.

- Vi har ikke byttemærker på. Mange folk i dag har alt. De er svære, at købe julegave til, og så kan man finde en personlig og unik gave her, siger Dag Aronsen.

Julemarkedet har åbent til klokken 17 søndag den 29. november, inden Huset og kunstnerne går på juleferie.