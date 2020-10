Kommunaldirektør Claus Steen Madsen, har sammen med resten af hovedudvalget i Odsherred Kommune, sat gang i en proces for at stramme retningslinjerne for håndtering af sexisme op. Foto: Allan Nørregaard

Sexisme: Slut med at »lade det ligge«

- Ingen må være i tvivl om hvor de skal gå hen, hvis de er udsat for sexisme eller krænkelser. Man skal gå videre med alt, og det er slut med at få besked om at lade det ligge.

På mødet var kommunens retningslinjer omkring håndtering af sexisme på dagsordnen foranlediget af artikler bragt i Nordvestnyt, hvor en tidligere kommunalt ansat, Paya Hauch Fenger, blev udsat for krænkelser af eksterne samarbejdspartnere, men efterfølgende blev bedt om at »lade det ligge«, da hun betroede sig til en kvindelig overordnet.

-Arbejdsgruppen skal arbejde hurtigt, og komme med et nyt forslag til retningslinjer på området, for de trænger helt klart til at blive strammet op, siger Claus Steen Madsen, der som kommunaldirektør er formand for hovedudvalget.