Se billedserie Poul Jørgensen fra Vig går mest på bokseholdet for det sociale samværs skyld. Foto: Helene MacCormac

Seniorer med boksehandsker

Odsherred - 18. februar 2018 kl. 18:11 Af Helene MacCormac - Det er ingen pensionistklub, så I må gerne løbe lidt hurtigere, siger boksetræner Jørgen Knudsen til de 10 personer, som Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holdet er et nyt tiltag i bokseklubben. Hvor boksetræningen tidligere primært var noget, som var forbeholdt den yngre del af befolkningen, indledte Jørgen Knudsen i januar et træningshold for seniorer sammen med Jette Bruun. De har begge arbejdet i socialpsykiatrien i mange år og har arbejdet med motionstræning for psykisk sårbare unge mennesker.

- Jørgen og jeg havde en fornemmelse af, at der godt kunne trænge til en form for motionstræning for +50- årige, hvor der var lidt mere drøn på, siger Jette Bruun.

De blev begge positivt overraskede over den store tilslutning, holdet har fået med 16 tilmeldte.

- Selv om jeg har været vant til at træne unge mennesker, så er det, som om seniorerne kommer med et gear ekstra. De vil virkelig deres sundhed, siger Jørgen Knudsen.

Den yngste deltager er 49. Den ældste er 81. Men han er ikke med i dag.

- Vi springer ikke rundt og slår på boksebolden i takt til musik. Det er en blid form for træning. Vi har deltagere med gigt og dårlige knæ. Vi får jo alle sammen vores skavanker med alderen, og dem tager vi hensyn til i træningen. En af vores deltagere var faktisk slet ikke klar over, at hun gik til boksetræning, fortæller Jette Bruun.