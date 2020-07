Se billedserie Der var masser af fest og musik i Vig lørdag aften - selvom der ikke er festival, som der plejer. Fra Torvehallen på Vig Hovedgade blev der spillet 90?er musik som blev streamet direkte på facebook ud til de mange, der har byttet festivalpladsen ud med egen havefest. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Sendte live fra torvet til haverne

Odsherred - 11. juli 2020 kl. 21:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag aften sendte Vig Havefestival to timers indsamlingsshow til støtte for den aflyste Vig Festival. Bag eventet stod Vig Familieby, som ønskede at støtte festivalen og give et alternativ til de mange festivalgæster, der måtte blive hjemme i år. Det blev til arrangementet Vig Havefestival, hvor Torvehallens scene dannede rammen for en koncert med We are the 90s, som blev sendt direkte fra Facebook ud til de mange, der holdt Vig Festival hjemme i haverne.

Læs også: Havefestivaler i fuld gang i hele landet

- Jeg har ikke overblik over hvor meget der er indsamlet, men af hjælpepakker og havefestivalbilletter er der i alt solgt for 45.000 kr., lød det undervejs fra Jørgen Preuss fra arrangørgruppen.

Den musikalske hilsen til havefesterne fra torvehallen var ikke annonceret på forhånd, da man ikke ønskede at alt for mange ville komme for at høre det live.

Der var dog stillet borde og bænke op og en fadøl kunne man også erhverve sig.

Det benyttede en flok fra håndværkerlandsbyen sig af. De frivillige hjælpere har hele ugen arbejdet på at forbedre forholdene i håndværkerområdet efter branden sidste år.

Da livesendingen sluttede, var der heller ikke umiddelbart overblik over, hvor mange, der havde doneret penge via mobilepay, men mange havde undervejs sendt billeder ind af deres festligt pyntende haver.

- Det vigtigste er at vi har haft det godt, fastslog festivalformand Ole Larsen, der var aftenens vært sammen med Felix Schmidt, og sluttede af med at skåle med alle dem, hjemme i haverne.

Mini-festival i Grevinge

I et sommerhus på Vibevej på Grevinge Lammefjord havde familien Møllebæk været i sving hele ugen, for at stable en mini-Vig Festival på benene.

- Vi er jo sådan nogen, som går all in. Vi er kommet på Vig Festival gennem flere år, og også et par andre mere i løbet af sommeren. Men ikke i år, og vi savner det. Derfor tænkte vi at vi ville gøre noget ekstra ud af det, fortæller Skipper Møllebæk.

Allerede i indkørslen møder man festivalstemningen med et stort banner, der viser vej til festivalpladsen - baghaven, hvor der både er etableret bar, hvor overskuddet gik til Vig Festival, en ballonpyntet scene, en blød VIP lounge og madbod. Dog med egen medbragt mad til den glohede grill.

- Vi har inviteret venner, familie og kolleger og det var jo alle tiders chance for at holde en skøn og sjov sommerfest, fortæller huses frue, Pernille.

At dømme ud fra indrapporteringerne under livetransmissionen var der sommerfester i fuld gang i hele landet - lige fra Gislinge til Greve, fra Nykøbing til Næstved og Nyborg.

