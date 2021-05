Se billedserie I løbet af weekenden kom Strandlyst Streetfood et godt stykke vej på den midlertidige adresse hos Tonny Lynge selv. Foto: Jesper Danscher

Seks ugers streetfood

Odsherred - 31. maj 2021

Den midlertidige plan for Strandlyst Streetfood er at holde åbent i seks uger i sommerferien på Tonny Lynges egen grund på Åsevangsvej ved Asnæs.

- Bilerne er begyndt at køre langsomt her forbi, siger Tonny Lynge, initia­tivtageren til Strandlyst Streetfood, og kigger ned på vejen fra den grund på Åsevangsvej ved Asnæs, hvor han her lørdag middag er ved at opbygge erstatningen for Strandlyst Streetfood.

Grunden er hans egen, og da han selv er nærmeste nabo, kommer der næppe klager derfra.

Det var netop naboklager, der satte en kæp i hjulet på planerne om at lave streetfood på den ryddede grund på Lyngen, hvor Strandlyst lå inden branden.

Alle de nødvendige tilladelser fra Odsherred Kommune var på plads, men en naboklage til Planklagenævnet har standset projektet.

Der er nemlig en ventetid på godt et halvt år for at få behandlet klager.

- Det var jo noget af en mavepuster, men så måtte vi finde på noget andet, derfor gik vi her i weekenden i gang med at indrette pladsen, hvor vi normalt holder Asgaard Rock, fortæller Tonny Lynge.

De nye planer for Strandlyst Streetfood betyder, at foodmarkedet kan holde åbent seks uger i sommerferien på Asgaard Rock festivalpladsen.

- Det er meningen, at vi starter fredag den 25. juni med et brag af en åbning, hvor jeg regner med, at der også kommer levende musik, siger Tonny Lynge med et stort smil.

Foruden pladsen til street- food er der på den store grund også plads til en stor parkeringsplads.

- Måske skal vi lige have lov til at lave en hastighedsbegrænsning på Åsevangsvej i de seks uger, vi holder åbent, siger Tonny Lyn- ge.

Parret bag cafeen »Ristet Rug« har også valgt at arbejde på den nye streetfoodplacering lørdag.

- Det reddede vores sommer efter mavepusteren, vi fik med klagen, nu glæder vi os til at komme i gang, siger Leif Zeeberg og Anne Lindhart, nærmest i kor.