Dragsholm slot fik for måneder siden ny chefkok, Jeppe Foldager. Dagbladet Børsen giver hans debutmenu topkaraktér. Foto: Mie Neel

Seks stjerner til ny kok i michelinkøkkenet på kendt slot

Dagbladet Børsen har været en tur omkring Dragsholm Slot for at smage på, hvad den nye køkkenchef Jeppe Foldager og hans stab har tryllet frem i slotskøkkenet. Debutmenuen hedder Tid og Sted og indikerer en sæsonpræget menu baseret på lokale råvarer tilføjet »endnu et lag forfinet teknik«, som Børsens madanmelder skriver.