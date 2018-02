Odsherreds kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, fik for et halvt år siden en henvendelse fra seks afdelingsledere, der klagede over deres chef.

Seks ledere klagede, nu er kun to tilbage

Odsherred - 12. februar 2018 kl. 17:56 Af Martin Hoffmann Kønig

Seks afdelingsledere fra fagcenter omsorg og sundhed fik for et halvt år siden nok af det de oplevede som et dårligt arbejdsmiljø i deres fagcenter.

I følge kilder, som Nordvestnyt har talt med, havde flere fra fagcentrets ledergruppe fysiske stressymptomer, og de oplevede, at der havde udviklet sig et usundt arbejdsmiljø i fagcentret. Så usundt, at de følte sig tvunget til i samlet flok at gå til kommunens øverste administrative chef, kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, og det gjorde de i august sidste år, hvor de fælles klagede over direktør for omsorgsområdet, Gitte Løvgren. Ifølge de kilder, som Nordvestnyt har talt med, så udleverede de på mødet et dokument, hvor de beskrev hvad de arbejdede med ledelsesmæssigt, og de forklarede blandt andet kommunaldirektøren, at de oplevede at deres øverste chef på den ene side krævede overholdelse af budgetter. Men på den anden side stoppede handleplansforslag og at arbejdsopgaver blev presset neddad i systemet uden hensyn til om de nødvendige kompetencer til at løse dem fandtes.

Kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, bekræfter, at mødet har fundet sted, men slår fast at han handlede på de ting, der blev bragt frem.

»Jeg kan bekræfte, at jeg medio august fik en henvendelse fra et antal afdelingsledere fra omsorg og sundhed med en kritik af direktørens ageren på fagcenterets område. Den 24.august holdt jeg derfor et møde med disse afdelingsledere. Jeg lyttede til kritikken, og jeg gav udtryk for at den manglende økonomistyring i fagcentret var et alvorligt problem, som kaldte på handling, og at jeg forventede at dette ville ske inden for kort tid. Da jeg senere tog ansættelsesretslige skridt over for fagchefen(Anne Dorthe Greve, red.), forklarede jeg baggrunden for min beslutning til samme kreds,« siger han til Nordvestnyt.

Ifølge de seks afdelingsledere var kommunaldirektørens løsning ikke den rette »medicin,« og få dage efter at de havde klaget over direktøren blev deres fagcenterchef fyret, og de skulle refere direkte til den direktør de havde klaget over.

Ifølge en af deltagerne i mødet savnede ledergruppen en opfølgning på deres klagehenvendelse, og i stedet oplevede de, at fire af afdelingslederne efterfølgende stoppede af forskellige årsager, så der i dag er to ud af de seks afdelingsledere tilbage.