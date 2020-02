Seks kvinder sætter en fælles kurs: Kjolekompagniet som andelsbutik

En butik, seks kvinder. Sanne S. Klestrup har inviteret fem kvinder ind i sin butik, Kjolekompagniet, på Borrevang ved Højby. Ikke for at købe de kjoler hun selv designer og syer efter humør, men for at give dem en andel og en mulighed for at sælge deres varer i butikken. Kvinder, som på hver deres måde matcher eller supplerer den stil hun selv har. Lørdag holdt kjole-kvinderne reception for at markere en ny fælles retning for den lille butik med de farverige kjoler.