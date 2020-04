Seks indbrud og en efterlysning

Tirsdagens døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi omtaler for Odsherreds vedkommende seks indbrud og en efterlysning.

Spar-butikken på Rørvigvej mellem Nykøbing og Rørvig blev kl. 1 natten til torsdag udsat for et indbrudsforsøg. Intet blev stjålet, men ordensmagten efterlyser to mænd: