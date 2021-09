Seks ansøgere vil være forpagtere af forsamlingshus

Maner rygter i jorden

Samtidig maner Bent Pedersen de rygter i jorden, som florerer i byen om, at bestyrelsen skulle have spændt ben for Lene Buchwalds muligheder for at sælge take away. Under hele corona har forsamlingshuset klaret sig igennem ved at sælge dagens ret ud af huset, noget, som har været meget popælært lokalt. Men det er stoppet i takt med, at forsamlingshuset har fået travlt med de sædvanlige fester og arrangementer. Mange mennesker i Vig har angiveligt fået det indtryk, at bestyrelsen skulle have stukket en kæp i take away-hjulet for Lene Buchwald. Men det afviser Bent Pedersen blankt.