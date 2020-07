Den kun seks-årige Sebastian Pitzner-Christansen har arrangeret et støtteløb til fordel for dyrene i Odsherred Zoo Rescue. Privatfoto

Artiklen: Seks-årig sørgede for at samle penge ind til zoo

Sebastian Pitzner-Christiansen er en rigtig gæv gut. Seks år gammel, og med et stort drive til at hjælpe dyrene i Odsherred Zoo Rescue.

Den 28.juni var han, sammen med sine forældre, vel en af landets yngste arrangører af et motiobnsløb, hvor overskuddet på 1.100 kroner gik ubeskåret til de over 600 dyr fordelt på 100 forskellige dyrearter i den zoologiske have.