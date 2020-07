Der var over 40 sejlere på vandet, da Nykøbing Sj. Sejlklub var vært for de nordiske mesterskaber i OK-jolle i 2017. Foto: Allan Wiingaard

Sejlere vil have fat i de unge

- Coronakrisen satte en effektiv stopper for planerne om at skaffe unge sejlere til Nykøbing Sjælland Sejlklub, fortæller klubbens formand Allan Wiingaard.

Klubben råder over optimistjoller, så det er ikke udstyr, der mangler. Og netop i disse dage har klubben fået 12.500 kroner fra TrygFondens regionale råd i Region Sjælland.

- Vi regner med at bruge pengene til VHF-radioer, så vi kan følge sejlerne inde fra land og samtidig holde kontakt til følgebåden via de nyindkøbte VHF-radioer, siger Allan Wiingaard.

Formanden lægger ikke skjul på, at medlemmerne efterhånden er kommet op i alderen, og at der derfor er brug for friske kræfter i en ungdomsafdeling. Men også voksne sejlere er velkomne.