Aura Dione gav den virkelig gas til koncerten torsdag aften på Nordstrand Festival. Her giver hun en spontan intimkoncert på græsset foran scenen til et begejstret publikum. Fotos: Christina Yoon Petersen

Se video og billeder: Kendt sangerinde overrasker publikum på festival

Aura Dione lagde ud med at fortælle, hvor glad hun var for at være tilbage på scenen efter nogle lange coronaår. Måske var det derfor, at hun besluttede at give publikum noget, de sent vil glemme.