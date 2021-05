Se video: Festival med en duft af kaprifol

Se billedserie Den virtuelle udgave af Sjællandsfestivalen satte gang i danseskoene på Vasac i Nykøbing. Foto: Mie Neel

Odsherred - 29. maj 2021 kl. 08:55 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Der var fuld drøn på højttalerne, og der blev danset og sunget til den store guldmedalje, da brugerne og personalet på Vasac fredag formiddag kunne tage hul på årets Sjællandsfestival, som er en musikfestival for mennesker med fysiske og/eller psykiske handicap. I år måtte den dog afvikles virtuelt.

- Festivalen blev aflyst sidste år, så i år ville vi have et arrangement op at stå. Det er en fest, vi ikke vil gå glip af, siger Lars Ravn, som er leder af Vasac og formand for Sjællandsfestivalens bestyrelse.

Festivalen afvikles normalt i Slagelse med godt 4000 deltagere fra hele Sjælland.

- I dag må vi nøjes med at lege festival. Men vi har t-shirts og armbånd, så det bliver så rigtigt, som muligt, siger Lars Ravn.

Koncerterne med de populære kunstnere er optaget på forhånd. Blandt andre Johnny Hansen fra Kandis, Lord Siva og -ikke mindst- Birthe Kjær- som fik publikum til at synge med og få sig en dans foran storskærmen. Vasacs eget band »Petit« gav endda live-koncert.

- Det er det sjoveste, når man selv står på scenen, siger Cathrine Nielsen, som er forsanger i bandet.

Hun har været på Sjællandfestival to gange, og også sunget foran det store publikum.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan få en rigtig festival i år, men det er godt at vi kan hygge os i dag. Corona skal ikke have lov til at ødelægge vores liv, siger hun.

Midt i koncerten dukkede en nabo op. Ikke for at klage over støjen, men for at hilse på de glade festivaldeltagere. Naboen var borgmester Thomas Adelskov (S).

- Du skal da også have et armbånd, siger Lars Lohmann, og spænder et orange partout-armbånd om borgmesterens håndled.

