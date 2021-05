Se video: Der kan også være musik i en skraldespand

»Stomp« er det engelske ord for at trampe, men det er også en musikstil, som er opstået blandt gadefejere i England, som fandt på, at de kunne lave musik med deres arbejdsredaksber. I dag er »Stomp« en særlig musikstil og også en performancegruppe, som turnerer verden rundt med et show, hvor skuespillere og musikere udelukkende benytter kroppen og almindelige genstande til at skabe rytmer, akrobatik og pantomime.