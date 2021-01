Se stor billedserie: Nye spændende fortolkninger af shelteren

Tømrernes arbejde med at fremstille prototyper af kunstnernes udkast til nyfortolkninger af shelters og bord-bænke-sæt fortsætter nu. Privatfoto

- Nu arbejder vi stille og roligt videre med prototyperne - og håber på, at verden åbner op igen engang efter påske.

- Når det sker, planlægger jeg at holde et arrangement, hvor overskriften bliver »Istidsruten«. Jeg har aftalt med kunstnerne, at de præsenterer deres designs på det tidspunkt, fortæller Gitte Klausen.