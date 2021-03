Én af plakaterne fra udstillingen »Folk, fællesskab og protest« på Odsherreds Kunstmuseum, der ikke når at åbne, og derfor må tages ned igen, uden at den er blevet set. Grafik: Røde Mor. Foto: Odsherreds Kunstmuseum/Henrik Hjertholm

Se plakater fra den hemmelige Røde Mor-udstilling

Museerne må først genåbne fra den 22. april, og derfor når den ambitiøse Røde Mor-plakatudstilling på Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs, der blev sat op i efteråret, slet ikke at åbne.

Her i tilknytning til artiklen kan du se nogle af Røde Mor-plakaterne fra den hemmelige udstilling.

Nu er Røde Mor kommet inden for Odsherred Kunstmuseums søgefelt.

Her vil Britta Tøndborg fortælle om Røde Mor-kollektivet og om udstillingens linoleums-trykte plakater.

- Vi har valgt at fokusere på de kunstneriske kvaliteter i Røde Mor.

- De var dygtige, deres produkter er flotte og udtryksfulde. Samtidig er det kunst, der sættes til at arbejde for en sag. Den blev brugt som middel til at opnå forandringer, siger Britta Tøndborg.