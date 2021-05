Natten til søndag den 23. maj kl. 4 mulighed for (måske) at se pinsesolen danse i Trundholm Mose ved Solvognens fundsted, når Geopark Odsherred arrangerer nattergaletur. Foto: Preben Moth

Se pinsesolen danse: Nattergale-tur ved Solvognens fundsted

For de virkelig morgenfriske, eller dem der ikke er kommet seng endnu, er der natten til søndag den 23. maj kl. 4 mulighed for (måske) at se pinsesolen danse i Trundholm Mose ved Solvognens fundsted, når Geopark Odsherred arrangerer nattergaletur.