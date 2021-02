Se kæmpe billedserie: Et magisk dukke-univers venter bare på at kunne åbne

Se billedserie Odsherreds Museum har sat en udstilling op med dukker, rekvisitter og scenografier fra dukkeskaber og teater-pionér Ole Bruun-Rasmussen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Odsherred - 16. februar 2021

I en årrække boede og arbejdede dukkemager, scenograf og international dukketeater-pionér Ole Bruun-Rasmussen i Skamlebæk i det sydlige Odsherred, og Odsherreds Museum har fået overdraget en omfattende samling af hans karakteristiske dukker og scenografier.

Aktuelt vises de på udstillingen »Drømmespejlet - Ole Bruun-Rasmussens magiske dukkeunivers« på Annebjerggård i Nykøbing Sjælland, hvor dukkerne har overtaget den gamle hovedbygning.

Selv på trappen til første sal sidder dukker og holder øje med gæsterne.

Desværre er der ingen gæster at holde øje med lige nu.

- Vi må ikke åbne som planlagt. Vi håber, at vi får lov til at åbne udstillingen, inden vi skal tage den ned igen og i gang med at sætte næste udstilling op i april, siger museumsinspektør Thomas Lund Johansen.

Samlingsinspektør Lise Holm har været på jagt i magasinet og fundet kasser med Ole Bruun-Rasmussens finurlige, sammenklappelige dukketeater-forestillinger frem.

- Han boede i 1980'erne og 90'erne i Skamlebæk, og det er den tilknytning, vi hægter os op på. Vi har fået en stor og flot samling af dukker, rekvisitter, scenografier og plakater, fortæller Lise Holm.

Der er dukker og rekvisitter til Ole Bruun-Rasmussens egne forestillinger og til opsætninger for andre.

Der er blandt andet alle dukker og rekvisitter til hans hovedforestilling »Øen« fra 1983, hvor figuren Ino strander på en øde ø med fugle og træer - og en lille kasse.

- Da Ino åbner kassen, farer et missil ud og begynder at jagte ham. Det lykkedes at få det ned i kassen. Da han åbner igen, strømmer

der ukrudts-bekæmpelsesmiddel ud, så træer og planter visner, og fuglene dør. Da Ino får stoppet udslippet, åbner han kassen igen, og nu kommer der en lille blomst frem. Et håb for menneskeheden, fortæller Lise Holm.

Museet viser også dukker fra Ole Bruun-Rasmussens iscenesættelse af Kiplings fabel »Hvordan elefanten fik sin lange snabel«, Antonine de

Saint-Exuperys eventyr om »Den lille prins«, H.C. Andersens »Sølvskillingen« og fra erindrings-forestillingen »Som jeg husker det«.

Han var en pionér for det non-verbale dukketeater, og allerede i sin første forestilling »Hvor blev træet af« for Marionetteatret i Kongens Have i 1973 arbejdede han ord-løst.

- I dukketeaterkredse fortalte man mig, at dukker ikke kunne klare sig uden ord. Jeg var nærmest lidt til grin, skrev Ole Bruun-Rasmussen i en erindrings-artikel i dukketeater-foreningen UNIMA's blad UNIMA-Nyt i 2015.

- Jeg begyndte virkelig at studere det ordløse. Den visuelle dialog. Det var klart, at man ikke bare kunne tage ordene bort, og så kunne alle forstå alt. Jeg måtte finde frem til den ordløse dialog.

- Et af de vigtigste punkter her var, at man måtte spille meget tydeligere med figurerne, der jo som regel er ganske små. Det var kun de nødvendigste bevægelser, der skulle med, erindrede han i UNIMA-Nyt.