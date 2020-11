Vi ser frem til at komme med i et stærkt partnerskab, siger borgmester Thomas Adelskov. Foto: Per Christensen

Se hvornår Odsherred skal være co2 neutral

Odsherred Kommune er blandt de nu 46 kommuner, som indgår i et partnerskab 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

- Vi ser frem til at komme med i dette stærke partnerskab for at styrke vores klimaindsatser lokalt, så vi inden 2050 kan blive klimaneutral kommune og dermed medvirke til den nationale målsætning om ikke at udlede mere CO2 end vi optager og samtidig få udarbejdet en ny samlet klimahandlingsplan, siger borgmester Thomas Adelskov i en pressemeddelelse.