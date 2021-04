Se billedserie I de seneste dage er der monteret træningsredskaber på det nye udendørs træningsanlæg »Generations Fitness« bag Borren. Om et par uger kan anlægget åbnes. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Se hvor du skal træne: Knaldrød udendørs fitness til en million kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se hvor du skal træne: Knaldrød udendørs fitness til en million kroner

Odsherred - 27. april 2021 kl. 20:55 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Borren Motion i Højby i Odsherred kan snart åbne det nye knaldrøde anlæg »Generations Fitness« uden for Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter.

I de seneste dage har maskinerne kørt hårdt på med at anlægge og montere træningsredskaber på det nye udendørs aktivitets-anlæg »Generations Fitness«.

Inden længe er det træningsglade borgere i alle aldre, der kan knokle løs på banen og få pulsen op, sved på panden og styrket muskler og kredsløb.

- Vi regner med, at underlaget med fjedrende gummibelægning er lagt ud, og det hele er samlet og klar, så det kan tages i brug om et par uger, siger Ella Nyholm, formand for Borren Motion, som har skaffet godt en mio. kr. i fondsmidler til »Generations Fitness«.

Fastboende og landliggere - på tværs af generationer og ambitions-niveau, forenings-medlemmer og foreningsløse - kan frit motionere og styrketræne sammen på anlægget.

Nordea-fonden har givet 710.814 kr. fra »Her bor vi«-puljen.

Desuden støttes projektet med 190.000 kr. fra Odsherred Kommunes erhvervspakke, Højby Skole har givet 50.000 kr., og Højby Idræts Ungdomsfond (nu nedlagt og midlerne overgået til Samarbejdsudvalget i Højby) støtter med 75.000 kr. Samlet beløb 1.025.814 kr.

Fitness-anlægget består af et multifunktionelt ­»Street Work Out«-område med stativer til at træne styrke, puls og udholdenhed; et »Stay Fit«-område for ældre til træning og vedligeholdelse af styrke, balance og kredsløb - og et område til leg og bevægelse for børn.

»Generations Fitness« vil være frit tilgængeligt hele året, på alle tidspunkter af dagen og for alle aldersgrupper.

- Vi glæder os meget til at kunne tage det i brug, når kommunens sikkerhedsafdeling har godkendt det. Og ud fra de mange tilkendeligelser, vi har fået, tyder det på, at folk også glæder sig til at komme i gang med det, siger Ella Nyholm.

Det nye fitness-anlæg er nærmest designet til en corona-tid, hvor der er smitterisiko i indendørs fitness-centre, og mange føler sig utrygge.

Ella Nyholm understreger, at det er brugernes eget ansvar at overholde de gældende corona-restriktioner og -anbefalinger, også afspritning og afstand.