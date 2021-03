Fra på mandag vil der være massivt forbedrede muligheder for at blive testet for corona flere steder i Odsherred Kommune. Foto: Jens Wollesen

Se hvor du kan blive testet i Odsherred: Massiv oprustning på testmuligheder i påsken

- Det ser rigtig godt ud med de mange nye muligheder, og samtidig med at der er lagt mange flere tider ud, så bliver der også oprustet på bemandingen på teststederne, og det vil betyde, at man kan blive kviktestet alle dage, og forhåbentlig mindre risiko for voldsomme køer. Jeg synes det ser rigtig fornuftigt ud. Vi har længe været svært optaget af at få oprsutet testkapaciteten, fordi vi jo kan se ind i, at langt flere mennesker vil opsøge testning i takt med at skoleleverne skal tilbage i skole, frisørerne genåbner og elever på ungdomsuddannelserne har brug for en test, siger han.