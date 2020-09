Der kommer snart til at blive lagt ny asfalt på en række steder i Odsherred Kommune.

Se, hvor der kommer ny asfalt på vejene

Odsherred - 17. september 2020 kl. 05:52 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stier, veje og pladser trænger så gevaldigt til asfalt flere steder i Odsherred kommune, men det skal være slut. I hvert fald har politikerne i kommunens miljø- og klimaudvalget besluttet, at nikke god til et prioriteringsskema over steder, der skal have ny asfalt.

For otte millioner kroner asfaltarbejder er der nu klar til at blive spredt ud over kommunen, og ifølge udvalgets næstformand, Vagn Ytte Larsen (S) er det bare om at komme i gang, men han ved også godt, at der kan være ventetid hos entreprenøren NCC, for mange kommuner har fået corona-kompensation, og det kommer til at betyde ny asfalt i mange kommuner.

Men nu er de sidste politiske hurdler fjernet, og den nye asfalt skal bruges på følgend steder:

P-pladsen ved hallen i Fårevejle, parkeringsarealet ved Kalundborgvej, Lillevangen Atteruphuse, Bøgebjergvej og Præstebjergvej, Enghavevej i Fårevejle, cykelstien på Søndervangsvej i Rørvig, cykelstien på Ravnsbjergvej, Nyvej i Fårevejle, Søndre Skovvej, Nykøbing-Slagelsevej, Nørremarksvej, Gl. Hønsingevej, Lokkemosevej i Rørvig, Oddenvej, Lumsås Strandvej og Glostrupvej.

Samtidig er det planen, når politiet har sagt ok, at pullerterne på Vestre Lyngvej og Lyngvejen skal fjernes, og to gravearbejder skal gøres færdig på Egeskovgårdsvej i Grevinge og Udflyttervej i Fårevejle.