Se hvem politiet leder efter i sag fra Odsherred

Midt- og Vestsjællands Politi har de sidste tre døgn forgæves ledt efter den 54-årige Niels Henrik Christian Jørgensen og hans bil, efter at han forlod en adresse på Højen i Vig i Odsherred kommune om eftermiddagen lørdag den 2. januar 2021. Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at lokalisere manden og hans personbil.

Politiet var rykket ud til adressen efter en anmeldelse om, at den savnede og eftersøgte 54-årige mand havde overfaldet en kvinde, som han havde nære relationer til. Det lykkedes kvinden at flygte fra adressen efter overfaldet, hvorefter hun alarmerede politiet.

Yderligere offentliggør Midt- og Vestsjællands Politi nu også et foto af den savnede, da det ikke har været muligt for politiet at finde ham primært ud fra en bekymring om, at han kunne have behov for hjælp efter hændelserne i Vig i lørdags.