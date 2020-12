Se gudstjeneste fra kirkerne i Odsherreds Provsti

Men kirkerne har i fællesskab produceret en Julegudstjeneste, som kan ses her.

I henhold til biskoppernes anbefalinger her til aften, aflyses alle gudstjenester i Odsherreds Provsti herunder de 2 gudstjenester juleaften samt gudstjenesterne juledag, 2. juledag, julesøndag og nytårsdag.

Kirkerne i Odsherred Provsti fejrer julegudstjeneste sammen med jer hjemme i stuerne.

Da Jesus blev født i Betlehem blev et lys tændt i mørket.

Vi er blevet lovet at mørket aldrig skal få bugt med det lys og det løfte skal vi varme os ved, både når vi er sammen og hver for sig, når livet er lyst og når mørket sænker sig.

Sammen med hyrderne på marken den første julenat skal vi tage englenes ord til os: ”Frygt ikke!”