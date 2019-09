Se fotos og video: De unges folkemøde skudt i gang

Se billedserie En »verdensmålsbue« af aflagt tøj var en af mange tiltag på Ungefolkemødet.

Odsherred - 06. september 2019 kl. 13:05 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De vrimlede fredag formiddag med børn og unge på Den Rytmiske Højskole i Jyderup, hvor det første Ungefolkemøde blev skudt i gang af Søren With (S), formand for børne-og uddannelsesudvalget.

- De unge går på barrikaderne for at skabe forandringer. I USA er det imod våbenlovgivningen, i Europa gælder det klimakampen. Det nytter noget at engagere sig, det nytter noget at tage demokratiet alvorligt, og det er vigtigt, at børnene inddrages i FNs Verdensmål, og at vi hører de unge stemme i debatten, sagde Søren With i sin åbningstale.

I ni telte var der en lang række interessante arrangementer, som skoleelever og unge fra blandt andet Odsherreds Gymnasium (OG) og Den Rytmiske Højskole kunne kaste sig ud i. De unge stod selv for arrangementerne, mens lærere fra stod i hjørnerne og med tilfredshed kunne nyde de unges store engagement.

I et telt slammede OG-elever klimadigte. Og det skete med et selvironiske bemærkninger med om, at de unge også er forkælede og optagede af »små« problemer, der ikke tæller i det store klimaregnskab. »Storforbrug mig her, og storforbrug mig dér«, rappede en elev.

Bjarke Bringsted blev student fra OG i 2019, og han havde på skolen haft »Bjarkes Brevkasse«. På Ungefolkemødet læste han op fra nogle af brevene, han har modtaget: »Er det nok, at man holder op med at købe plastikposer«, lød et af dagens spørgsmål.

Elever fra Den Rytmiske Højskole stod blandt andet for snobrød (små, så man undgår madspild) og en »verdensmålsbue« af aflagt tøj. Et telt handlede om verdensmålene i hverdagen, og her spillede børnene rollespil, hvor de var henholdsvis politikere og borgere. D

De voksnes Folkemøde åbner lørdag kl. 9 med gratis morgenkaffe i Jyderup.