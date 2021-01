Se forklaringen her: Asnæs-bagermester med mystisk tilnavn

Bagermester Allan Haslund, SuperBrugsen i Asnæs Centret, formand for netværket Fritidsborger, bliver af venner og familie, samarbejdspartnere - ja også af sig selv - kaldt »Slimak«. Det er kommet så vidt, at den lune kage-ekspert nu bruger »Slimak« som sit mellem- eller efternavn.

- Det er jo ikke et navn, jeg har taget. Det er uofficielt. Men der er en masse, der synes, at jeg nu hedder »Slimak«, fordi det er en sjov gimmick, og nu siger jeg også selv »Slimak«, fortæller Allan Haslund.

Forlænget wekend i Polen

For 15 år siden kørte han og en gruppe lokale - en erfa-gruppe - til det sydvestlige Polen i minibus på forlænget weekend, med kurs mod Wrocklaw ved den tjekkiske grænse. 10-12 timers transport. Igennem Fritidsborger-bestyrelsesmedlem Søren Myrups venskab med Zbigniew Kolanko, der var præsident for foreningen Towarzystwo Rozwoju Sokolowsko, var der skabt kontakt, og han stod for et program, der blandt andet førte flokken til Walbrzych.