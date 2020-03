Den våde vinter har sat præg på Trundholm Mose, og Solvognens fundsted står under vand. Kun lidt af mindestenen stikker ovenfor - ved siden af et halvt oversvømmet borde-bænkesæt. Dronefoto: Preben Moth

Se drone-billeder: Solvognens fundsted under vand

Der skal opbygges en landskabs-installation ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose i Odsherred, men mosen er - på grund af den ekstremt våde vinter - oversvømmet, og Geopark Odsherreds direktør Hans-Jørgen Olsen vurderer, at anlægsarbejdet vil kunne blive forsinket.

Kun lidt af mindestenen stikker ovenfor vandet - ved siden af et halvt oversvømmet borde-bænkesæt.

Den våde mose giver let bekymring i Geopark Odsherreds ledelse, der skal i gang med anlæg af ny parkeringsplads, et kroget sti-system og stabile jord-fundamenter til den markering af Solvognens fundsted, som skal stå færdig til åbning i Geopark Festival først i juli som geoparkens nye hovedattraktion.

- Som det er lige nu, kan vi ikke begynde at anlægge noget derude. Og får vi endnu mere vand, så har vi et problem, siger geopark-direktør Hans-Jørgen Olsen.

- I vintermånederne er der normalt mere vand i mosen, men i år er der faldet ekstra meget regn, så det er lidt værre, end det plejer at være.

Hvis vi ikke er i gang midt i april, får vi problemer med at blive færdige med projektet til åbningen i starten af juli.

- Det eneste, vi kan trøste os med, er, at vandet efter al sandsynlighed vil forsvinde hurtigt, fordi der er sand under jordlaget. Der kan ske meget på to-tre uger, hvis vi får en tør periode, siger Hans-Jørgen Olsen.

- Enkeltdelene i installationerne er ved at blive produceret på værksted, så de er klar til at stille op, når det grundlæggende anlægsarbejde på et tidspunkt er færdigt, siger Hans-Jørgen Olsen.