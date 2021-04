Nye opgørelser over antallet af anmeldte indbrud fra Midt- og Vestsjællands Politi viser, at indbrudstyvene har holdt lav profil under coronakrisen. Foto: Jimmi Larsen Foto: Jimmi Larsen

Se de nyeste tal: Så mange indbrud har der været

Odsherred - 25. april 2021 kl. 10:34 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

De nyeste tal fra Midt- og Vestsjællands Politi over antallet af indbrud viser, at der har været et markant fald i antallet af indbrud i både privatbeboelse, men også især i fritidshusene i Odsherred Kommune.

I første kvartal i 2020 blev der i Odsherred Kommune anmeldt 65 indbrud, mens der i første kvartal i år kun er indkommet anmeldelser om 22 indbrud i villaer, lejligheder, værelser og landejendomme. Altså 43 indbrud færre.

- Den flotte udvikling i indbrudsstatistikken skal naturligvis ses i lyset af coronasituationen, hvor mange har arbejdet hjemme og heller ikke i samme omfang som tidligere har kunnet deltage i sociale aften- og weekendarrangementer, siger politikommissær Karin Storm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun er leder af lokalbetjentene og Forebyggelsessektor Vest, som dækker Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommuner.

Odsherred har som landets største sommerhuskommune i mange år været plaget af indbrud i fritids- og sommerhusene. Men i sommerhusområderne har indbrudstyvene haft endnu dårligere arbejdsvilkår under corona. Hvor der i første kvartal af 2020 blev anmeldt 125 indbrud i fritids- og sommerhuse, så er der i første kvartal af 2021 kun indkommet 36 anmeldelser om indbrud, 89 indbrud færre end året før.

Kirsten Storm er godt tilfreds med de nye tal for indbrud.

- Mange har heller ikke været udenlands, hvilket har betydet, at sommerhusområderne har været tæt befolket hele året. Så det gode indbrudssikringsråd om altid at sørge for, at hus eller sommerhus ser beboet ud, har været fulgt til UG, siger hun.

Kirsten Storm minder om, at der stadig kan komme en indbrudstyv forbi.

- Vi håber, at borgerne også fremadrettet vil huske på de gode indbrudsråd, der udover det med ikke at efterlade huset synligt ubeboet også omhandler at fjerne dyre designermøbler fra vinduespartierne, og at klippe hækken ned, så tyven ikke kan gemme sig, siger Kirsten Storm.