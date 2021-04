Museumshåndværker Brian Hesselberg Hansen løftede i den ene ende af paprøret med to Maja Lisa Engelhardt-malerier fra Folketinget, da det blev båret ind gennem vinduet på Odsherreds Kunstmuseum. Foto: Per Christensen

Se billedserie: Kæmpe-malerier fra Folketinget - ind gennem vinduet

Det er normalt nemmest at bruge døren, når man skal bære kunstværker ind til en udstilling på et kunstmuseum.

Inden transporten fra magasinet blev de forsigtigt afmonteret fra blændrammerne af konservatorer fra Kunstkonserveringen på Kronborg Slot og rullet med forsiden udad på store paprør - 80 centimeter i diameter - for at sikre den bemalede lærreds-overflade.

Fredag sørgede flyttefolk fra Møbeltransport Danmark - med særligt styr på at transportere dyre kunstværker - og museumshåndværkerne Brian Hesselberg Hansen og Helmer Frandsen for, at de 80 kilo tunge ruller med Engelhardts malerier blev løftet sikkert ind gennem to vinduer på Odsherreds Kunstmuseum.