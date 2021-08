Se billedserie Charlotte Beknes Smith i sit værksted der også er udstilling med hundredevis af miniaturer. Foto: Preben Moth

Se billederne: Så småt at det næsten ikke er der

Odsherred - 29. august 2021 kl. 10:28 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

Charlotte Beknes Smith drev i 18 år butikken Smith & Smith i Rørvig og Nykøbing sammen med sin mand Thøger, men tog for nogle år siden hul på sin 3. alder.

- Jeg savner at pynte vinduer i butikken og at snakke med kunderne, men jeg savner ikke dem, der ringede for at få penge, for det skete jo også, siger hun, og pointerer overfor journalisten, at denne ikke må bruge ordet pensionist om hende, for hun er i hvert fald ikke gået på pension.

I stedet for at drive butikken har hun kastet sig over dukkehuse, dukker, miniaturemøbler og tilbehør, der nogle gange er så småt, at det næsten ikke er der. Som for eksempel Yrsas ungpigeværelse fra 1960´erne. Der er en afdeling med bittesmå vugger - og en bamse i ballettøj. Og en lille suppegryde med bittesmå gulerødder, lagkager udførligt pyntet med flødeskum og syltetøj, omhyggeligt drejet ud i bittesmå pølser.

Hun har fået gamle dukkehuse af familie og venner og de er ofte i en miserabel stand, så det er et større arbejde at få dem på benene igen, så de gør sig i udstillingen blandt de mange andre dukkehuse.

- Se det her, der er hul i gulvet, det duer jo ikke, det skal laves. Og et amerikansk dukkehus i blik skal også sættes i stand.

Det er ikke ideer, der mangler, for at lave nye tiltag.

- Ud af de 10 ideer jeg får, slagter Thøger de syv, for ellers kan vi ikke være her i lille Smith & Smith som jeg kalder mit lille værksted og udstilling.

På 1. sal i huset på Toldbodvej 28 har også papegøjen Peppi hjemme i sit eget store bur, og der er også både hund og kat i hjemmet og høns og græske skildpadder i haven.

Mens vi har siddet og talt sammen, har Peppi fundet ud af at lukke sig selv ud af buret.

- Nå, den er åbenbart ikke sur på dig. Den kan nemlig ikke lide Thøger og har engang bidt ham i lilletåen, så det blødte. Men Thøger synes nu, at vi skal beholde ham alligevel, for det er alligevel lidt hyggeligt med en papegøje i huset.

Charlotte Beknes laver tingene for sin egen skyld og undertiden bliver venner og familie nervøse for alt det, hun har gang i.

- Jeg ville have haft en eng udenfor Rørvig som have, men det blev alligevel for meget, så nu har jeg lidt eng med vilde blomster i haven. Og det er herfra, jeg laver de buketter, som folk kan bestille.

Charlotte Beknes holder ikke sådan rigtigt åbent i sin lille butik, men man kan ringe og høre om man kan komme og bese udstillingen.

- Det er vigtigt, at folk ringer først, for når jeg rigtig er i gang, så roder det gevaldigt, og det vil jeg ikke vise frem.