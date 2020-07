Sti-systemet snor sig gennem mose-området i et forløb, inspireret af ornamentikken på Solvognen. Dronefoto: Preben Moth

Se billederne: Ny sti slynger sig igennem Solvognens mose

Som led i Geopark Odsherreds markering af Solvognens fundsted er arbejdet med en sti, der slynger sig gennem Trundholm Mose, nu ved at være færdigt.

Stien løber fra indgangs-portalens to store stålflader, der udsmykkes med en fortælling om bronzealderens soldyrkelse.

Lidt opbygget i landskabet, med afskrabet muld og stampet slotsgrus, snor sti-systemet sig gennem naturområdet i et forløb, inspireret af ornamentikken på Solvognen.

40 meter inden solvogns-fundstedet, der hidtil er markeret med en granitsten, møder gæsterne yderligere to store billedflader i corten-stål, og her vil de få mere inspiration om soldyrkelse og ofringer for 3500 år siden og solvognsfundet i 1902.