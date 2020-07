Se billederne: Jazz-festival formidabelt blæst i gang

- Det er skønt, at det alligevel kunne lade sig gøre at gennemføre jazz-festivalen. Og pas nu godt på hinanden - de har lige sagt i dag, at smittetallet er steget lidt igen, sagde Knud Skriver til festival-åbningen, der var rykket i læ, ind i Kulturhus Pakhuset, fordi det blæste for meget ude på Pakhus Torvet.

Publikum fik ved frokosttid lækkert serveret et fad-fuld amerikanske jazz-standards, blandt andet den intense, smukt og følsomt spillede Sinatra- og Chet Baker-ballade »Everything Happens To Me«, hvor Wallaces altsaxofon nærmest sang, og en uptempo-version af Cole Porter-klassikeren »Just One Of Those Things«.