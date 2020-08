Se billederne: Hyggelig sommerjazz med Pakhus-veteraner

I klarinettisten Ole Gohns tid som forpagter af Pakhus Scenen var Skotte og Overgaard de mest populære lørdagsjazz-profiler, kendt for at skabe en særlig stemning i Pakhuset. I 1996 fejrede Overgaard en vanvittig rekord på 125 lørdagsjazz-koncerter med sin Pakhustrio - de første 50 koncerter i streg.

Så lørdagens koncert med Skotte og Overgaard var rykket ud på den nye scene Pakhus Torvet, hvor der aktuelt kun er plads til 65 publikummer for at sikre afstand.

- Forholdene er jo ikke helt, som de plejer at være. Vi skal prøve at spille udenfor i dag, så vi må undvære den specielle stemning inde i Pakhuset.

Han og kvartetten, med Liv Skotte i vokal front, Rune Holberg på bas og Janus Templeton på trommer, havde været succesfuld jagt i Billie Holiday og Ella Fitzgeralds repertoire og fundet lækre standards frem som »Ain't Misbehavin'«, »I'm Beginning To See The Light« og »What a Little Moonlight Can Do«.