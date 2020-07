Se billederne: Fest for Esterhøj-stenen

Høve: - Danmark har 600 mindesten, som markerer genforeningen med Sønderjylland - ingen af dem står så flot, som Esterhøjstenen, fastslog Bertel Haarder (V), da han fredag holdt festtale for den store sten på toppen af Esterhøj, som nu i 100 år har markeret den 5. juni 1920, hvor Christian X red over grænsen på sin hvide hest og bragte Sønderjylland tilbage til Danmark.

Godt og vel 150 borgere - mange med tilknytning til Høve - var mødt op for at lytte til talerne, men også for at få en bid af det sønderjyske kagebord.