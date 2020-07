Se billederne: En malers fortryllende cykeltur i Odsherred

Maleren Jesper Christiansen har brugt et år på at cykle rundt i Odsherred, på Martin A. Hansens cykelruter, og optegne skitser af landskaber og bygninger til sin maleri-udstilling »De fire årstider«, som kan ses på Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs. Her det kæmpestore maleri »Op Alle De Ting (Martin A. Hansens cykeltur)« - Jesper Christiansen er nærmest med i værket med el-cykel og myriader af anemoner i Kongsøre Skov. Foto: Mie Neel

