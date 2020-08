Se billedserie Maud Kofod sang for sammen med sit band bestående af Robert Langkilde, Timon Müller og Mathias Wedeken. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billeder og video: Alsang i Annebergparken

Odsherred - 09. august 2020 kl. 17:24 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mest rift om pladserne under de store skyggefylde træer, da Odsherred Musikskole, den Danske Scenekunstskole og Odsherred Kommune søndag eftermiddag havde indbudt til alsang. Et par timers fællessang i Annebergparken hvor Maud Kofod sang for, mens Robert Langkilde, Timon Müller og Mathias Wedeken akkompagnerede det store kor. På grund af corona, var der udstukket særlige krav til alle gæsterne, og den grønne plæne var som en anden fodboldbane blevet inddelt i felter på tre gange tre meter, så folk ikke var i tvivl om, hvor stor afstanden skulle være. Gæsterne blev også opfordret til kun at dele felt med dem, de fulgtes med til alsang.

- Det ser fornuftigt ud med afstanden, sagde Bjørn Monboerg fra Odsherred Musikskole.

mellem 150 og 200 gæster var dukket op med klapstole eller picnictæpper og velassoterede madkurve, som var pakket med eftermiddagskaffe og kage.

Maud Kofod og det store havekor lagde ud med at synge »Jeg elsker de grønne lunde« fra det uddelte sanghæfte med ikke færre end 19 sangtekster til fælles sang-glæde.

I et hjørne under et af de store træer, havde et lille selskab af højtgrinende kvinder slået sig ned med rødternet dug - og gave på bordet.

- Jeg havde fødselsdag i fredags, men mine veninder synes vi skulle fejre det her i dag, fortalte selskabets fødselsdagsbarn, Pia Pedersen fra Nykøbing.

Hun var ikke meget for at røbe sin alder, men det slap alligevel ud, da et tv-hold fra TV Øst også dukkede op ved bordet.

- Nej, nu stopper det. Jeg bliver altså bare 54, kom det fra Pia Pedersen.

