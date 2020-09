Se billeder: Fejring af jævndøgn med magisk glødende keramik-ovn

Arrangementet var en erstatning for det planlagte sankthans-kulturbål på strandengen ved Annebergparken i Nykøbing Sjælland, der blev aflyst på grund af corona-reglerne.

Natten til søndag og hele søndagen arbejdede han og fem andre kunstnere fra Kunstkollektivet 8B i Unnerud og frivillige fra landsbyen med at fyre med brænde i ovnen.

- Da solnedgangen nærmerede sig, satte de ekstra gang i fyringen, og ovnen kom nu op på de 1250 grader, så den begyndte at lyse, og ilden stod op af skorstenen.

Det var utroligt smukt, fortæller Pia Heike Johansen, der er koordinator for Kunstkollektivet 8B.

Glødende kopper Keramik-koppen er én af de ældste, kendte genstande til fælles, sociale fejringer, og derfor var koppen valgt som omdrejningspunkt for Mabon-fejringen.

- Begejstringen blev endnu større, da Adrian Rast i et kort øjeblik åbnede lidt for låget til ovnen. Her stod de mange kopper og var glødende, fortæller Pia Heike Johansen.