Se billeder: Til toppen mod den mageløse udsigt ad snørklede stier

Vejrhøj Familie Trail var godt heldige med vejret, som med sit skønne og omskiftelige septemberlune forsynede deltagerne i løbet både regn, sol og blæst. Langt de fleste ruter førte løberne og de mere langsomt vandrende som undertegnede mod toppen af Vejrhøj, hvor udsigten ud over det halv af Odsherred og lidt til, gør det besværet værd at bruge sin lørdag med sved på panden og besværet åndedræt.

Avisens udsendte og hendes allierede medvandringskammerat måtte med mellemrum lige stoppe op og få pusten igen og ærgre sig over den mangelfulde kondition - kun for at kigge op og ud på en udsigt, der tager pusten fra én.

Arrangørerne har lagt sig i selen for at skabe et motionsløb for alle og helt nede på jorden, men med kurs mod Sjællands tredjehøjeste punkt 121 meter over havets overflade ad snørklede skovstier og langs Sejerøbugten.