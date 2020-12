Se billeder: Skulptur retur i Højby

I den omfattende renovering er skulpturens metaldele blevet rettet ud for buler, svejsninger og overflader er gennemgået, og derefter er den blevet opmalet i de 13 originale, klare, glade farver, som den farvekyndige billedhugger og maler i sin tid leverede den i.

Det er Højby Lokalråd, der har samlet penge sammen til at få udført renoveringen af skulpturen: Lions Club har givet 3000 kr., kulturudvalget i Odsherred 35.500 kr., Feriepartner Odsherred 7500 kr. fra Oplevelsespuljen, Sol og Strands »Lokale Håndsrækning« 15.000 kr. og Almegårdsfonden 5000 kr.

Dertil kommer det frivillige, praktiske arbejde, som Højby Lokalråd lægger i projektet, blandt andet at afrense og rustbeskytte de tre støtte-rør til skulpturen.

Fondene bag Sjællandske Medier har givet 5000 kroner, der skal gå til at fuldende værket med et skilt med QR-kode, som kan lede interesserede til at få oplysninger om skulpturen med deres mobiltelefon.