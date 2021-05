Se billedserie Den nedlagte Billedskolen i Odsherred holder den allersidste udstilling søndag den 30. maj kl. 12-16 i Aksen i Asnæs. Privatfoto

Se billeder: Sidste udstilling fra eleverne på den spareramte billedskole

Odsherred - 29. maj 2021 kl. 12:50 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Trods en redningsaktion fra Odsherred Musikskole valgte kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred i marts - af sparehensyn - at nedlægge Billedskolen i Odsherred efter 24 år - søndag inviterer elever og undervisere til billedskolens den allersidste udstilling, og det foregår i Kulturhus Aksen i Asnæs fra klokken 12-16.

Her vil gæsterne kunne se de billed-arbejder, som børn og unge har udført i kunstneriske genrer som stilleben, abstrakt maleri, figurativt og landskabs-billeder.

I årets løb har børnene fået undervisning i maleri, akvarel, grafik, skulptur, blandform, animation, keramik og tegning.

Politikerne svingede i marts sparekniven over billedskolen for at opnå en årlig besparelse på 127.000 kr.

Billedskolen blev grundlagt i 1997 under navnet Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred, og med støtte fra de tre Odsherred-kommuner.

Et undervisnings- og fritidstilbud, der arbejdede på at styrke børns kreativitet og billedsprog ved at se på kunst og ved at lade børnene udfolde sig som aktive billedskabere.

I 2007 blev Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred lagt ind som et tilbud under Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs med et årligt tilskudsbeløb fra kultur- og folkeoplysningsudvalget i den nysammenlagte Odsherred Kommune.

Da kunstmuseet ved årsskiftet 2012/13 sammen med Odsherreds Museum blev fusioneret ind i Museum Vestsjælland, overgik administrationen af Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred (nu navnet Billedskolen i Odsherred) og tilskuddet til Odsherred.