En flok piger fra Rørvig IF?s U10-hold spillede den nye multibane med kunstgræs, bander og mål i gang til indvielsen.

Se billeder: Rørvig Idrætspark blev spillet i gang i høj sol

Odsherred - 20. april 2021 kl. 20:34 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Første etape af Rørvig Idrætspark - multibanen med kunstgræs - blev tirsdag hyggeligt indviet af en lille flok i solrigt forårsvejr.

Gitte Hededam, formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, klippede den røde snor med egen medbragt saks, det er jo corona-tid, og ønskede tillykke med foreningsprojektet.

Og så blev banen ellers spillet effektivt i gang med fodbold til to mål, leveret af Rørvig IF's U10-piger.

- Vi er rigtigt glade for den nye multibane, hvor der kan foregå en masse godt, teknisk spil.

- Træning og spil på den slags små baner med bander giver en masse boldberøringer og driblinger, siger Peter Ryberg, næstformand i Rørvig IF.

Foreningen har sammen med Rørvig Friskoles Støtteforening og Rørvig-Nakke Bylaug stået for projekt Rørvig Idrætspark og har samlet 264.750 kr. sammen til første etape, multibanen.

- Vi håber, at multibanen vil blive brugt flittigt af skolen, lokalbefolkningen, landliggerne og vores medlemmer, og at den også kan være med til at tiltrække nye medlemmer til Rørvig IF, siger Peter Ryberg.

Gitte Hededam roste i sin indvielsestale de tre samarbejdende foreninger.

- Det er et fantastisk projekt, hvor bylauget, idrætsforeningen og skolen er gået sammen om at få noget op at stå. Den slags samarbejder er uvurderlige for Odsherred, mente formanden.

Lars Lundgaard, formand for friskolens støtteforening, har stået i spidsen for fundraisingen og glæder sig over, at projektets første etape nu er i mål.

- Det er så skønt at opleve, at multibanen bliver taget i brug, og at se pigerne være så glade for at spille fodbold på den. Det er det hele værd. Nu skal der bare spilles på den bane, lyder opfordringen fra Lars Lundgaard.

Han håber, at Rørvig Idrætspark bliver et samlingssted for familierne året rundt.

De tre foreninger er godt i gang med at søge penge til anden og tredje etape af Rørvig Idrætspark - en streetbasket-bane og en fitness/parkour-bane - i alt 1,1 mio. kr.