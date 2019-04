Se billeder: Pløjede masser af vejskilte ned med traktor

Natten til mandag har føreren af en stjålet traktor påkørt en lang række vejskilte langs de mindre veje i Hørve-Asnæs-Fårevejle-området og gjort permanent ophold i et sving på Hørve Kanalvej, hvor der klokken 00.22 indløb en anmeldelse om en traktor i brand. Politiet mistænker, at det er samme traktor, der har påkørt skiltene over en flere kilometer strækning - blandt andet på Toftholmvej, Storøhagevej, Sandbyhagevej og Hørve Kanalvej. Der var ingen fører af traktoren til stede, og da politiet får kontakt til ejeren af køretøjet, fortæller pågældende, at traktoren formentlig var blevet brugsstjålet. Traktoren var formentlig brudt i brand, efter at have påkørt det vejskilt, den nu holder udbrændt ovenpå. Odsherred Kommune skriver på sin facebookside tirsdag eftermiddag, at den aldeles uhensigtsmæssige natlige traktorkørsel har forvoldt materiel skade for et anseeligt beløb på kommunens vejskilte.