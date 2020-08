Se billeder: Nu bliver der støbt fundamenter til ny teatersal

Elindco Byggefirma A/S, der i anden runde vandt hovedentreprisen på ny teatersal til Odsherred Teater, er nu så godt i gang på byggepladsen i Nykøbing Sjælland, at Bygningsfonden Odsherred Teater er klar til at invitere til fejring af bygge-starten, siger formand Lars Nybjerg.