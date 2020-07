Se billeder: Jazz-bassist sang sig ind i publikums hjerter

Det kræver store multitasking-evner at kunne synge og spille kontrabas samtidig - amerikanske Kristin Korb demonstrerede fredag, da hun gæstede Nykøbing Rørvig Jazz Festival i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, at hun på imponerende vis kan synkronisere sang, scatsong og kontrabas-spil.

Tilmed er hun et karismatisk midtpunkt for sin jazztrio.

En fin blanding af Korbs egne kompositioner og trioens øresprøde arrangementer af amerikanske jazz-standards og pop- og folk-sange, blandt andet Barry Manilows »Copacabana (At the Copa)« og Carter Familys »Keep on the Sunny Side«.