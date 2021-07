Se billeder: Her har Havhingsten lagt til

- Vi skal have en god base, og derfor har vi valgt Nykøbing Havn. Coronaen har gjort, at vi har svært ved at lave togt, som vi normalt gør, nemlig at sejle fra havn fra havn. Ved at ligge fast her mindsker vi vores berøringsflader. Vi er blevet modtaget med åbne arme her i havnen, siger Lasse Frost, formand for Havhingstens Laug.