Se billeder: Fuld fart på rusten - proces er fremskyndet med saltvand

De 10 og 14 meter lange og fire meter høje vægge i corten-stål var helt blanke og opsigtsvækkende, da de blev stillet op og svejset sammen af et smedefirma ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose i juli, men med tiden kommer de til at stå med en helt rustfarvet patina-overflade.

Processen blev for nyligt hjulpet ekstra godt på vej - forud for indvielsen i dag med dronning Margrethe som hædersgæst - da stålvæggene blev oversprøjtet med saltvand, som virker fremmende på corosionen, oplyser direktør i Geopark Odsherred, Morten Egeskov.

Den kemiske sammensætning i corten-stål gør, at der dannes en beskyttende hinde, hvis stålet udsættes for skiftende vejrforhold, og corten-stål gennemtæres op til otte gange langsommere end blødt stål. Det kræves dog, at stålet har mulighed for regelmæssig optørring, hvis det skal holde længe.